Artistas se unem em Campanha Nacional para cuidar do Poeta Galvão

Luiz Galvão, 87 anos, já fez muito pela cultura nacional. Hoje, é ele quem precisa de ajuda: vítima de um infarto em 2017, o poeta e escritor sofre com as sequelas do ataque cardíaco e convive com a necessidade de um tratamento e medicações caras.

Uma campanha nacional para ajudar a financiar seus tratamentos é mobilizada por artistas de várias áreas em todo o país. Na última segunda-feira (19), a família agradeceu a nomes como Marisa Monte, Paula Lavigne, Caetano Veloso, Lúcio Mauro Filho, Zélia Duncan, Arnaldo Antunes e tantos outros por ajudarem divulgando e colaborando.

Janete publicou que o poeta está internado na UTI com respiração mecânica em coma induzido. Ele passou por uma cirurgia na segunda-feira e não há informações sobre o seu estado de saúde desde então.

"O verdadeiro conforto recebemos quando pessoas agem com força e luz para resolver fazendo o necessário. [Queremos] agradecer neste momento, onde amigos estão mobilizando o sistema para possibilitar um tratamento digno e competente. Temos o apoio da imprensa e da classe artística, incluindo Juazeiro, seu berço e origem. Venho constatando que os verdadeiros amigos se apresentam é na hora do sufoco, da dor", escreveu Janete.

Para minimizar as despesas, familiares e amigos estão realizado uma campanha que inclui um bazar com 5 livros escritos por Galvão - incluindo produções que não estão mais nas livrarias - e estão à venda por R$ 150, cada. Também é possível doar outras quantias pelo pix poetaluizgalvão@gmail.com ou pela chave 192.929.885-49. A compra dos livros é feita pelo mesmo e-mail.

Os livros são Geração Baseada (1982), Ovos do Brasil (1987/poemas), Anos 70: Novos e Baianos (1997), Novos Baianos: a História do Grupo que Mudou a MPB (2013) e João Gilberto, A Bossa (2021), seu livro mais recente, no qual biografa a trajetória do amigo e conterrâneo João Gilberto. O bazar é realizado em colaboração com a jornalista e fotógrafa Lúcia Correa Lima.