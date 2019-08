Artur, do Bahia, é convocado para seleção olímpica

O atacante Artur, do Bahia, foi convocado nesta sexta-feira (16) para a seleção olímpica, que fará amistosos nos dias 5 e 9 de setembro contra Colômbia e Chile respectivamente, no Pacaembu, em São Paulo.

Emprestado pelo Palmeiras ao tricolor até dezembro, ele é o único jogador que atua no Nordeste entre os 23 convocados pelo técnico André Jardine. Artur tem 21 anos, e o limite na Olimpíada de Tóquio-2020 é de 23, com possibilidade de três jogadores acima dessa idade.

Com a convocação, Artur desfalcará o Bahia no jogo contra o Vasco, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para 7 de setembro, no Rio de Janeiro.

O jogador tem sido um dos destaques do Bahia na temporada, com seis gols e nove assistências em 37 partidas. Em entrevista coletiva no Fazendão quarta-feira (14), ele afirmou que vive um dos melhores momentos da carreira. "Fiz uma boa campanha no Londrina - se não me engano, fiz dez assistências e sete ou oito gols. Mas no Bahia está sendo especial. Por ser Campeonato Brasileiro de Série A. Está sendo muito bom, um dos melhores momentos da minha vida".

A convocação do treinador André Jardine tem desfalques de três atacantes de peso da categoria: Vinícius Júnior, do Real Madrid, convocado por Tite para a seleção principal, Rodrygo, também do time espanhol, e Malcom, do Zenit, ambos machucados.

Depois dos amistosos de setembro, a seleção olímpica fará mais dois no Brasil em outubro, disputará um torneio na Espanha em novembro (contra Argentina, Chile e EUA) e tentará a vaga nos Jogos de Tóquio em janeiro e fevereiro, na disputa do Pré-Olímpico, na Colômbia.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Cleiton (Atlético-MG), Daniel Fuzato (Roma) e Lucão (Vasco);

Laterais: Emerson (Bétis), Guga (Atlético-MG), Renan Lodi (Atlético de Madrid) e Guilherme Arana (Sevilla);

Zagueiros: Lyanco (Torino), Luiz Felipe (Lazio), Ibañez (Atalanta) e Walce (São Paulo)

Volantes: Douglas Luiz (Aston Villa), Allan (Fluminense), Wendel (Sporting) e Jean Lucas (Lyon);

Meias: Pedrinho (Corinthians) e Mauro Júnior (Heracles-Holanda);

Atacantes: Antony (São Paulo), Bruno Tabata (Portimonense-Portugal), Mateus Cunha (RB Leipzig), Arthur Cabral (Palmeiras), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Artur (Bahia).