Árvore cai e deixa trânsito bloqueado em rua do Engenho Velho de Brotas

Uma árvore caiu na madrugada desta quarta-feira (29) na Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, no bairro do Engenho Velho de Brotas, ficando atravessada na pista. Uma equipe da Transalvador está no local para bloquear o trânsito, enquanto técnicos da Secretaria de Manutenção (Seman) retiram os pedaços da árvore da via. Ainda não há previsão para conclusão dos trabalhos.

De acordo com informações da prefeitura, entre as ocorrências mais frequentes provocadas pela chuva e registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) estão as quedas de árvores. Com intuito de minimizar os acidentes envolvendo os vegetais, a prefeitura, por meio da Diretoria de Espaços Públicos e Mobiliários Urbanos, vinculada à Seman, tem realizado ações diárias em árvores espalhadas por toda cidade. De janeiro a março deste ano, foram feitas 1.145 podas e 201 remoções de vegetais na capital baiana.

(Foto: Arisson Marinho)

Durante o período de chuva, a Seman mantém a execução integral dos serviços, com efetivo operacional escalado em plantões de 24 horas. As equipes atuam emergencialmente nas demandas geradas pelo mau tempo. Na lista de atividades prioritárias estão as ações corretivas e preventivas relacionadas à poda de vegetais em áreas públicas, já que o solo encharcado e o aumento do peso da árvore, em razão da água que se acumula na copa, são fatores que podem provocar a queda.

De acordo com o secretário Virgílio Daltro, o trabalho preventivo com as árvores faz parte da rotina da pasta e é intensificado durante os meses de chuva. “Esse período é complicado porque, além do solo encharcado, temos ventos fortes. Diante dos fatores climáticos, reforçamos nossas ações para tentar minimizar os transtornos que comumente são provocados pela chuva. Nesta segunda (27) mesmo, por prevenção, tiramos uma árvore no Corredor da Vitória para evitar que caísse. Seguimos com plantões 24 horas para manutenção da estrutura da cidade”, garantiu.

Ele fez questão de reforçar que as podas são feitas todos os dias da semana e ao longo de todo o ano. “O que vai direcionar a ação com determinada árvore é o diagnóstico feito pela nossa equipe técnica. Temos árvores centenárias e muitas delas, condenadas. Vale lembrar que, quando optamos em remover, é porque representam riscos e podem cair e provocar graves acidentes”, assinalou.

O serviço de monitoramento é realizado nos principais corredores de tráfego da cidade por equipes especializadas, compostas por engenheiros agrônomos e técnicos da Coordenação de Áreas Verdes. As vistorias têm programações permanentes em ruas, praças, vales, rotatórias e parques da cidade.

Após diagnóstico individualizado de cada árvore, os técnicos executam serviços como correção de solo, podas corretivas e tratamento do tronco. A iniciativa envolve georreferenciamento e o estudo de cada planta existente na capital baiana. Os agrônomos verificam a sanidade e a integridade dos vegetais por meio da tomografia e penetrografia das árvores. Somente depois do levantamento das características, os serviços são definidos.

As informações colhidas pelos agrônomos, por meios de procedimentos técnicos feitos no solo e nas árvores, alimentam um banco de dados intitulado de Preservar. A ferramenta permite a realização de um acompanhamento direcionado de casa vegetal.