Árvore cai e interdita parte da Avenida Centenário

Uma árvore caiu sobre um ponto de ônibus na manhã desta terça-feira (11), na Avenida Centenário, causando desviou no trânsito e criando retenção na via sentido Federação, ao lado do Hospital Santo Amaro.

De acordo com agentes da Transalvador, que estão no local orientando os motoristas sobre o desvio, a árvore de cerca de 10 metros despencou sobre o ponto de ônibus por volta das 6h30. No momento da queda, algumas pessoas esperavam os coletivos na parada mas ninguém ficou ferido.

Com a queda, os agentes tiveram que fechar toda a pista no sentido Centro, entre a altura do hospital e o viaduto. Um desvio foi criado pelo órgão ao lado do estacionamento da unidade de saúde onde os motoristas saem próximo ao túnel que dá acesso ao bairro dos Barris. O trânsito está intenso na região.

Um ponto improvisado também foi criado a cerca de 100 metros de onde a árvore caiu. As imediações ficou sem eletricidade já que alguns galhos acabaram danificado a fiação dos postes. Funcionários da Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) também estão no local tentando restabelecer a eletricidade das imediações. O hospital funciona com ajuda de um gerador.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier