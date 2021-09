Árvore caída e tentativa de furto de cabos deixam 3 bairros de Salvador sem luz

Três pontos de Salvador tiveram interrupção de energia na madrugada desta quarta-feira (1º). Segundo a Coelba, foram duas situações distintas que acabaram comprometendo o fornecimento.

Na Graça, uma árvore de grande porte acabou caindo com a força de ventos e por conta da chuva na Rua Djalma Dutra, que dá acesso à Garibaldi. A árvore interrompeu o trânsito por várias horas na via, sendo removida no final da manhã. Como a fiação foi atingida, houve uma queda de energia em algumas ruas do bairro. No início desta tarde, 98,5% dos clientes da região já tiveram a energia restabelecida, diz a Coelba.

Já na Pituba e na região de Armação houve falta de luz em alguns pontos por conta de uma tentativa de furto de cabos de abastecimento. Técnicos da concessionária já realizaram a recomposição da rede que atende os dois bairros, informou a Coelba, e a energia já voltou para todos os moradores que foram atingidos.