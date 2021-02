Ary Fontoura é vacinado contra covid-19: 'Viva a ciência, Butantan e Fiocruz'

No Instagram, o ator aparece sendo imunizado em seu carro, de máscara e com uma camiseta escrito "vacina sim". "O dia mais aguardado! Feliz, emocionado, esperançoso? Nem sei, tanta coisa junto", escreveu ele na legenda.



"Boa terça a todos! Viva a ciência, Butantan e Fiocruz", finalizou. Nos comentários, diversos fãs, seguidores e amigos de Ary também se emocionaram com o vídeo.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Fontoura (@aryfontoura)



"Amém", disse a atriz Flávia Alessandra. "Que alegria meu amor", comentou Camila Queiroz. "Que maravilha! Emocionada por você", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle.



Ary Fontoura se juntou ao grupo de personalidades que já foram vacinados, como Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, Lima Duarte e Elza Soares.