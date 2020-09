As aglomerações no interior e como serão os cuidados nas Eleições 2020

Na última semana, a Bahia registrou inúmeras cenas de aglomeração em eventos convocados por políticos. Isso, obviamente, ligou um alerta: se em setembro, na pré-campanha, já está assim, imagine em outubro.

O alerta fez com que o TRE se reunisse com o governador Rui Costa a fim de tentar resolver o problema. Na última quinta-feira (17), os membros do tribunal deram uma longa entrevista coletiva explicando isso e outros pontos:

Como serão as normas de segurança no dia da votação? Os eleitores de grupo de risco terão um horário especial, e a Justiça pede que todos levem a própria caneta. A biometria não será cobrada, e o voto tem que ser o mais rápido possivel.

Como ouvir o podcast? Escolha o seu aplicativo favorito:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Para esse podcast, ouvimos as declarações do desembargador Jatahy Fonseca Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e outras lideranças da Justiça Eleitoral.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

>> Clique aqui para ver episódios anteriores do O Que a Bahia Quer Saber