As cidades baianas onde a covid-19 ainda não chegou

Após quase quatro meses de coronavírus na Bahia, 30 cidades do estado seguem sem casos confirmados de covid-19. O número equivale a 7% do total de 417 municípios baianos. Todas as cidades com mais de 20 mil habitantes já tiveram pelo menos um morador infectado.

Entre as 30 cidades que ainda não registraram casos, algumas chamam muito a atenção. Gavião, por exemplo, na região de Feira de Santana. A sede do município fica na BR-324 e é ponto de parada de caminhoneiros de todo o país. 10 cidades estão na região Sudoeste, concentradas praticamente no mesmo trecho, próximo de Caetité.

Conversamos com profissionais das cidades e especialistas para entender porque essas cidades ainda não tiveram casos confirmados. Além disso, queremos saber: é uma questão de tempo até a covid-19 chegar a toda a Bahia?

