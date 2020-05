As flores de lótus do social

Em meio às muitas limitações e dificuldades que nos foram impostas nesse período de combate ao novo coronavírus, precisamos ressaltar o papel dos que lutam para garantir a sobrevivência das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Assim como a flor de lótus (lírios que crescem em ambientes teoricamente desfavoráveis), merecem destaque pela atuação nesse cenário tão adverso, pessoas e entidades que têm se colocado na linha de frente na luta pelo social.

Antes mesmo da chegada do primeiro caso de covid-19 na capital baiana, ressaltei que o trabalho da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza seria essencial para a sobrevivência das pessoas. Para além dos sintomas físicos, a nossa atuação está sendo determinante para que a população mais vulnerável não padeça de fome.

O que dizer dos trabalhadores da ação social, da saúde e da limpeza urbana, que abdicam de suas vidas pessoais, para acolher e cuidar de pessoas nessa pandemia? São flores de lótus que viabilizaram importantes ações, como a entrega de 3.900 quentinhas diárias às pessoas em situação de rua; criação de quase 1.500 vagas de acolhimento em hotéis sociais; entrega de cestas básicas para mães com microcefalia, entidades parceiras, pessoas em situação de extrema pobreza; lavanderia móvel para higienizar roupas e materiais das pessoas em situação de rua; entre outras, muitas outras iniciativas.

Não à toa, Salvador se transformou em referência pelas medidas de combate à covid-19. O prefeito ACM Neto e o vice-prefeito Bruno Reis, mais do que formalizarem a Sempre como uma secretaria municipal essencial nesse período; não estão poupando esforços para que consigamos dar todo suporte possível a quem mais precisa nesse momento tão delicado. E muito me orgulha participar de ações pioneiras, elogiadas no Brasil e no mundo. Esse cuidado da gestão municipal tem salvado vidas.

Para além do que é feito pelos poderes públicos, devemos reconhecer também a mobilização de pessoas físicas, entidades sociais e empresas para minimizar o sofrimento causado pelas dificuldades causadas pelo coronavírus. Esse apoio tem sido fundamental!

Foi emocionante ver o engajamento dos soteropolitanos no Drive Thru Solidário. A campanha, realizada em parceria com a Rede Bahia, arrecadou mais de 60 toneladas de alimentos, além de produtos de limpeza e higiene pessoal. O povo soteropolitano também abraçou a campanha Salvador Solidária, que está superando as expectativas de doações.

Estamos mostrando para todo o mundo o quanto somos acolhedores e solidários. Apesar de todas as dificuldades que ainda vamos enfrentar, ter a certeza de que brotarão mais iniciativas positivas nesse cenário ainda tão adverso, enche o nosso coração de amor e vontade de fazer mais. Outras flores de lótus nascerão e fortalecerão essa corrente do bem. Não tenho dúvidas de que sairemos vitoriosos. Venceremos e, quando tudo isso passar, estaremos mais empoderados na nossa missão de cuidar do social. Nossa Salvador sairá dessa ainda mais Solidária. Uma Salvador Por Todos. Uma Salvador de Todos.

Ana Paula Mattos é secretária municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza.