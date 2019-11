As motos voadoras estão mais perto do que a gente imagina

Um dos maiores clássicos do cinema e ponto fundamental na cultura scifi, Blade Runner (1982), filme de Ridley Scott, tem novembro de 2019 com espaço temporal. Assim como outros filmes futurísticos, como De Volta para o Futuro 2 (1989), de Robert Zemeckis, estão lá os veículos voadores, maior sonho, talvez, dos realizadores que imaginam os anos à frente.

Obviamente, o tempo de andarmos nas nuvens, em estradas virtuais, está muito longe, por inúmeros motivos. Mas um deles, aparentemente, não é a tecnologia. A pequena ALI Technologies, uma startup japonesa, lançou uma moto voadora no último Tokyo Motor Show, mês passado, no Japão.

Mais do que um protótipo, a empresa, especializada em drones, já anunciou que a The Speeder estará à venda em unidades limitadas a partir do segundo semestre do ano que vem e de forma comercial no final de 2021, no mínimo. A moto, que lembra um hovercraft, é um VTOL (sigla em inglês para os veículos que decolam e pousam verticalmente), com 2m de comprimento e 1,5m largura e voa a 30cm do chão. Possui dois motores e turbinas que auxiliam na decolagem e pouso.

A The Speeder estará à venda em unidades limitadas a partir do segundo semestre do ano que vem (foto: Divulgação)

Parece loucura? Não é. A ALI já fez até testes (é possível encontrá-los no YouTube) e espera que a The Speeder seja usada, principalmente, em resgates em desertos e áreas com água, como pântanos, lagos e mares.

A ALI, com outras empresas japonesas, tem recebido incentivos do governo do país asiático para desenvolverem meios de transportes voadores até 2030.