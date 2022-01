As novas armas do BBB para te segurar no sofá

A 22ª edição do Big Brother Brasil já movimentou tanta gente desde a última sexta (14), quando os participantes foram revelados, que é até estranho dizer que o programa estreia de fato nesta segunda (17). A realidade é que o BBB 22 começou bem antes de seu próprio início e a edição promete uma série de novidades: a começar pela apresentação de Tadeu Schmidt, substituindo Tiago Leifert, e também há novidades dentro da própria casa, novas dinâmicas com o público como um fantasy game do BBB e muito mais.

Tadeu deixou o Fantástico após 14 anos de apresentação e disse que ficou super empolgado com o convite de apresentar o BBB porque acha um programa genial e curte como fã desde a primeira edição.

"Sou só expectativa e empolgação. Eu coloco a minha alma em tudo que faço e, no BBB, não está sendo diferente. Estou aprendendo muito com as pessoas da equipe, que têm tanta experiência no programa, e também estou tendo liberdade para criar a minha maneira de apresentar. Já está sendo muito especial. Com a chegada dos fãs do BBB nas minhas redes, a sensação é que a nossa troca já está antecipando um pouco do que vamos viver juntos ao longo da temporada", revelou o apresentador.

Uma das novidades que mais chamou atenção foi o Botão BBB, uma novidade que fica na sala da casa como um lembrete constante de que o jogo traz momentos de muita alegria, mas também de tensão e de decisões importantes. Portanto, quem tiver o momento “chega, eu quero sair” poderá acionar o botão e estará automaticamente eliminado do programa.

Para apertar o botão, será necessário passar por algumas etapas, já que o item está protegido em uma caixa iluminada, fechada por escotilha. Além disso, ele só poderá ser acionado quando indicado pela luz verde, em horários determinados. Se estiver vermelho, não tem jeito. Pode até fazer a mala, mas vai ter que esperar.

A casa tem uma decoração com muitas cores. Tadeu conta que o BBB 22 terá neon espalhado pela casa, muitas cores e muito xadrez. Além disso, o lar dos brothers também vai ter um quarto romântico e outro grunge, inspirado na década de 1980 e com uma cama suspensa.

Além disso, o confinamento terá dois big fones no jardim e apenas um banheiro com chuveiro. Diretor-geral do programa, Rodrigo Dourado conta que a capacidade do BBB se transformar ao longo dos anos é um dos segredos que garante sua longevidade.

"O programa se conecta muito com a curiosidade do brasileiro pela vida. A possibilidade de se ver, se espelhar e se imaginar dentro do programa, muitas vezes, vai além da competição. A competição é um motor, é o que faz a história andar. Hoje, as pessoas também querem estar por dentro do que acontece no BBB para poder fazer parte da conversa, da discussão. Isso é muito rico", contou.

Cartola do BBB?

Fãs de futebol já têm familiaridade com o Cartola FC, jogo criado pela Rede Globo em que os usuários podem montar as escalações da rodada tentando prever o desempenho de jogadores no Campeonato Brasileiro e pontuando a partir disso. O BBB também terá o seu próprio fantasy game: o Big Games BBB.

O projeto é experimental e será gratuito para assinantes do Globoplay que poderão jogar, testar e contribuir para o desenvolvimento do jogo, que passará por atualizações e implementações ao longo da temporada do programa.

No app, você vai montar semanalmente o seu time favorito formado por cinco brothers. Os confinados que participarão dos eventos do reality, como liderança, provas, votos, eliminação, monstro, vip, entre outros, marcam pontos para o seu time. Na primeira versão do game, a preferência para participar do jogo é de quem assinou o Globoplay no Brasil até o dia 10 de janeiro. Os assinantes receberão no e-mail um convite exclusivo, com prazo de vencimento. A data limite para garantir a vaga no Big Game BBB é esta segunda, dia da estreia.

Dois nomes do humor vão reforçar o time: Dani Calabresa, que assume o CAT BBB e terá a missão de interagir com o público, garantindo novas perspectivas e um tanto de deboche sobre os principais acontecimentos do jogo; e Paulo Vieira, que vai estrear o Big Terapia, no qual vai “analisar”, de maneira nada convencional, o comportamento dos confinados - assim como todo mundo costuma fazer aqui do lado de fora.



Multishow

O canal exibirá diariamente 45 minutos ao vivo direto da casa, logo após a exibição na Globo, e ainda trará flashes em tempo real, todos os dias, em diversos horários.

Ana Clara e Bruno De Luca assumem o comando do BBB - A Eliminação, que estreia no dia 19 de janeiro, logo após a transmissão ao vivo direto do reality. E, claro, as plataformas digitais do Multishow também vão contar com conteúdos exclusivos. Às quintas, o canal Humor Multishow, no YouTube, e o site do canal apresentam o #TBT BBB, em que Bruno e Ana Clara convidam o eliminado da semana para reviver e reagir aos principais momentos de sua passagem pela casa. O público também poderá conferir o Desafio do Eliminado, que terá sempre uma dinâmica customizada para o último brother a deixar o jogo.