As vozes do Bahia Folia

Uma das trilhas mais esperados pelos foliões durante o período do Carnaval, a música que embala o Bahia Folia durante as transmissões e chamadas da TV Bahia vem com novidades este ano. Composta pelo diretor e roteirista pernambucano Marbson Alves, do staff da TV Bahia, a música ganhou um reforço de peso. Um, não, quatro. Foi gravada por Léo Santana, Margareth Menezes, Luiz Caldas e Saulo. Quem já ouviu garante que é alegria total.

Basta lembra que os artistas que emprestaram sua voz para a trilha sonora são muito importantes na cena da axé music, que está comemorando 35 anos desde que Luiz Caldas, acompanhado da Banda Acordes Verdes (da qual fazia parte Carlinhos Brown) ganhou o Brasil e depois o mundo com a música Fricote, feita em parceria com Paulinho Camafeu. Foi um estouro.

Carlinhos Brown (foto/Betto Jr.)

Brown: Sair Para Vencer

Carlinhos Brown gravou, na última terça, um clipe exclusivo para os veículos da Rede Bahia, com a música Sair Para Vencer, composta por ele . O Cacique chamou o amigo Luiz Caldas para gravarem juntos. Com produção da TV Bahia, o trabalho é assinado em parceria com a empresária Flora Gil e a produtora Ivanna Soutto, e foi gravado na comunidade do Solar do Unhão, na Feira de São Joaquim e na Ribeira.

Cortejo vem de Oxumaré

No Carnaval 2020 o Bloco Cortejo Afro apresenta o tema Oxumarê Amor e Diversidade. O orixá representa os ciclos da terra, as mudanças, as cores e o arco-íris. O Bloco desfila sexta-feira no Circuito Avenida, e domingo e segunda-feira no Circuito Barra. Completando 22 anos, o Cortejo recebe uma homenagem especial do Camarote Expresso 2222.

TUM-TUM-TUM*

Comandada pelo cantor Falcão, a banda se apresenta neste final de semana em Cabrália, no extremo Sul, no Carna Cabrália - o Carnaval antecipado da festa. Já no domingo, retorna a Salvador, onde será uma das atrações do Furdunço.

Fundado em 1980, o Bloco do Cajá completa, neste ano, seu 40º Carnaval. São dois dias de muito samba na Avenida (sábado e segunda), comandados pelas bandas Viola de Doze e O Pretinho. Atualmente, o bloco é comandado por Oswaldo Cajá, filho e herdeiro da folia.

O bloco Cheiro de Amor está de volta ao Carnaval de Salvador. Puxado pela banda Cheiro de Amor, sairá na sexta-feira (21) no circuito Dodô (Barra-Ondina). Na quinta-feira (20), a Cheiro faz sua estreia no Carnaval 2020, no circuito Dodô, para os foliões da pipoca.