Ashley Judd mostra cicatrizes após quase perder a perna em acidente no Congo

A atriz Ashley Judd mostrou as cicatrizes que ficaram em sua perna depois de um acidente na selva do Congo, na África. Ela afirmou que está melhor e focada em ficar totalmente boa, com intenção de refazer o passeio que acontecia quando se lesionou.

O acidente foi em fevereiro. A atriz contou que só agora está conseguindo ter sonhos ao dormir. A expectativa dos fisioterapeutas da atriz é que ela comece a andar de bengala em julho.

"Quase consigo alcançar o joelho, como você vê em uma das fotos. Meus pés podem ficar quase paralelos. O joelho está se aproximando, as quatro fraturas estão cicatrizando. A lesão do nervo fibular levará pelo menos um ano. Concentro-me muito em mover meu pé imóvel (e aprecio as massagens médicas da minha irmã, que lembram meu cérebro de que tenho um pé direito). Que venha junho, vou andar com uma cinta e uma bengala", disse.

A atriz tropeçou em uma árvore durante o passeio e fraturou quatro pontos da perna direita. Além disso, um nervo foi danificado. Na época, ela ainda ficou 55 horas na floresta com outras pessoas da excursão até receber socorro.

Depois, ela foi levada para um hospital na África do Sul, onde passou por uma cirurgia de oito horas. "Sem meus irmãos e irmãs congoleses, minha hemorragia interna provavelmente teria me matado e eu teria perdido minha perna".