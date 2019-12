Aspirantes do Bahia encaram o Bahia de Feira em amistoso

De olho na disputa do Campeonato Baiano, o time de aspirantes do Bahia segue se preparando e neste domingo (29) vai encarar o Bahia de Feira em jogo amistoso, às 15h, no Fazendão. A partida vai ter transmissão através do aplicativo do clube.

Este será o segundo amistoso que o time de Dado Cavalcanti vai realizar. Na semana passada, a equipe de aspirantes venceu um combinado de atletas e ex-atletas por 3x0, também no Fazendão. Na ocasião, Gabriel Esteves, Caio Mello e Gustavo marcaram os gols.

O time de aspirantes do Bahia está em pré-temporada para o Baianão desde o início de dezembro. O time conta com atletas remanescente do Brasileirão de Aspirantes do ano passado, atletas formados na base e algumas caras novas que chegaram esse ano, como lateral direito Lucas Rodrigues, o zagueiro Fábio Alemão e o lateral esquerdo Hélio Júnior.

A estreia do Bahia no Campeonato Baiano será no dia 15 de janeiro, contra a Juazeirense, às 21h30, em Juazeiro. O primeiro duelo em casa será no domingo (19), contra o Vitória da Conquista, às 16h, na Fonte Nova.