Aspirantes do Vitória estreiam bem no Baiano: 1x0 contra Jacobina

No seu primeiro compromisso do ano, o time de aspirantes deu conta da missão de representar o Vitória no Campeonato Baiano. Bateu o experiente time do Jacobina por 1x0 nesta quarta-feira (22), no Barradão, pela primeira rodada do estadual.

O duelo valeu mesmo para que a torcida tivesse um contato inicial com os jogadores, a maioria deles formada na base rubro-negra. Afinal, o objetivo final da equipe é essa: revelar atletas para o time principal, comandado por Geninho.

Os destaques do grupo de aspirantes de Agnaldo Liz foram o lateral esquerdo Léo, autor do cruzamento para o único gol, e o meia Nickson, autor do tento aos 32 minutos do segundo tempo. O volante Figueiredo, de 17 anos, também chamou a atenção.

O próximo compromisso do time de transição rubro-negro é no domingo (26), novamente pelo Campeonato Baiano. Enfrentará o Fluminense de Feira, fora de casa, às 16h.

Início sem gols

Pelo menos na proposta de jogo dá para dizer que o time de aspirantes do Vitória agradou a torcida. Marcação avançada, tentando recuperar a posse de bola assim que a perdia, e uma bela movimentação com troca de passes.

Como o objetivo principal é revelar atletas para o time principal, alguns garotos chamaram a atenção. Nickson parece afim de aproveitar a oportunidade: foi o centro da movimentação do meio-campo.

Aos 21 minutos, o camisa 8 criou a melhor chance do primeiro tempo. Recebeu na direita, girou sobre a marcação e cruzou na medida para Eron na área. O camisa 9 chutou de primeira e a bola bateu na trave.

O volante Figueiredo também chamou a atenção pela dinâmica, com bons desarmes e chegada ao ataque - ainda mais por ter apenas 17 anos. O meia-atacante Gabriel Santiago, de 19 anos, mostrou facilidade de drible e velocidade.

O gol

O Vitória voltou para o segundo tempo tendo outra chance clara. Logos nos primeiros minutos, Caíque Souza cobrou escanteio e Nickson apareceu livre na segunda trave. De primeira, chutou por cima.

Com 10 minutos de etapa final, porém, o time já diminuiu muito o ritmo. Gabriel Bispo mostrou ser ponto fraco, sobretudo pelos erros de passe. Eron não conseguiu ser uma ameaça na área.

Foram 20 minutos sem qualquer criatividade. Agnaldo Liz tentou injetar ânimo na equipe ao colocar Negueba – que a torcida pediu na arquibancada -, Renzo e Matheus Farinha.

Aos 32, surgiu outro destaque individual do jogo. O lateral esquerdo Léo, que vinha aparecendo bem no apoio, cruzou na medida na área, em direção à segunda trave. Nickson apareceu mais uma vez e desta vez não desperdiçou. 1x0.

Vitória 1x0 Jacobina - 1ª rodada do Campeonato Baiano 2020

Vitória: Lucas Arcanjo; Wellisson, Dedé, Nuno e Léo; Gabriel Bispo (Matheus Farinha), Figueiredo e Nickson; Gabriel Santiago (Negueba), Eron e Caíque Souza. Técnico: Agnaldo Liz.

Jacobina: Mateus, Edcarlos (Caio Henrique), Bruno, Iran Almeida e Deca; Hércules, Elielton e Dionísio; João Neto (Fabiano), Ricardo e Deivison (Ricardinho). Técnico: Arnaldo Lira.

Estádio: Barradão

Gol: Nickson, aos 32 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Matheus Farinha (Vitória); Hércules e Iran (Jacobina)

Público: 1.104 pagantes

Renda: R$ 10.576,00

Árbitro: Reinaldo Silva Santana, auxiliado por Alesandro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto