Assaí Atacadista abre 277 vagas de emprego para nova loja em Salvador

A rede Assaí Atacadista abriu 227 vagas de emprego em Salvador. Os profissionais vão trabalhar na loja que será inaugurada nos próximos meses no bairro de Mussurunga. As vagas são para diferentes setores, como operador de caixa, operador de empilhadeira, repositor, cartazista, nutricionista, cozinheiro e atendente de vendas, incluindo oportunidades para Pessoas com Deficiência.

Quem tiver interesse em participar da seleção para alguma das funções tem até o dia 31 de agosto para se cadastrar exclusivamente pelo site (clique aqui). O processo seletivo será inteiramente on-line por conta da pandemia de covid-19.

“O Assaí adotou uma série de medidas para garantir a segurança de seus colaboradores e clientes em todo o Brasil. Em Salvador, estamos tomando todos os cuidados necessários também na seleção dos candidatos. Faremos a seletiva online para evitar deslocamentos desnecessários e aglomerações. Em especial nesse período que estamos vivendo, queremos colaborar com a geração de renda para a população local, fortalecendo a economia e cumprindo com o nosso papel na sociedade”, explica Sandra Vicari, Diretora de Gestão de Gente no Assaí Atacadista.

Maior varejista da América do Sul, a empresa atende pequenos e médios comerciantes e consumidores. A rede está presente nas cinco regiões do Brasil, com 169 lojas em 21 estados e no Distrito Federal.