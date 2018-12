Assaltante de ônibus é preso após passageiro lutar e tirar a faca dele em Ondina

A Polícia Militar prendeu, por volta das 6h30 desta terça-feira (18), Joseilson Ferreira Morais após tentar assaltar um ônibus que fazia a linha Sussuarana x Barra.

De acordo com informações do Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivo (Gerrc), a ação foi frustrada por um passageiro que descia do veículo.

O homem, que não foi identificado, viu que Joseilson estava com uma faca ameaçando as pessoas e decidiu voltar para o ônibus.

Ele entrou em luta corporal com o assaltante e tirou a faca dele. Segundo os passageiros, o suspeito entrou no ônibus na entrada do Calabar.

O caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos em Coletivos (Gerrc).