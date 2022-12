Assaltante é atingido por cadeiras e 'voadora' após roubar sorveteria

Dois assaltantes roubaram os celulares de duas mulheres que estavam em uma sorveteria de Praia Grande, no litoral de São Paulo. No entanto, enquanto tentavam fugir, um dos suspeitos foi atingido por uma cadeira.

Os criminosos chegaram de moto e desceram do veículo. Próximo às vítimas, ele pega os celulares e correu para fugir, mas uma das mulheres arremessou uma cadeira e começou a atingir o assaltante.

O comparsa, que estava dirigindo o veículo, corre para tentar roubar o outro celular, mas a outra vítima também dá cadeiradas , que faz um deles cair com a moto no chão.

O funcionário da sorveteria, observando a situação, aparece correndo e dá uma voadora no assaltante, que cai no chão de novo e é perseguido por uma das mulheres. O outro criminoso sacou a arma, apontou para uma das vítimas e saiu fugindo com o colega. Até o momento, nenhum dos suspeitos foram presos, de acordo com o G1.