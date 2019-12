Assaltante é morto pela polícia em Salvador; comparsa está foragido

Um homem que era suspeito de roubar ônibus em Salvador foi morto pela polícia nesta segunda-feira (23), durante operação conjunta entre a Operação Gemeos, Esquadrão Águia e Grupamento Aéreo. O assaltante, que não teve sua identidade divulgada, atuava com outro rapaz, no Retiro, próximo a estação de Metrô.

De acordo com a Polícia Militas da Bahia (PM-BA), a dupla abordava as vítimas com um revólver calibre 32. Na ação, eles portavam a arma.

Durante a ação policial, a dupla atirou contra as equipes e fugiu. Durante as buscas, um homem foi achado ferido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com o comandante da Operação Gemeos, major PM Gabriel Neto, o criminoso não resistiu, enqquanto o comparsa dele fugiu.

"Estamos atentos para coibir essa prática criminosa que afeta os cidadãos que utilizam o transporte coletivo", disse o oficial.