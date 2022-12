Assaltantes apontam armas para vítimas à luz do dia no Rio Vermelho; assista

Logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (15), duas pessoas foram surpreendidas com assaltantes armados no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar a ação dos suspeitos.

Um dos homens circulava tranquilamente pela Rua do Meio, quando viu as vítimas se aproximando. Rapidamente, ele saca a arma da cintura e aponta para os dois homens, que tentam sair do local, mas são surpreendidos com o comparsa logo atrás, também armado.

Os assaltantes levaram os pertences das vítimas e fugiram do local andando. Em nota, a Polícia Militar informou que as vítimas não acionaram os agentes para fazer a ronda à procura dos suspeitos. Questionada sobre a onda de assaltos na região, a Polícia Civil não se posicionou sobre o assunto.

Assaltantes apontam armas para vítimas à luz do dia no Rio Vermelho; assistahttps://t.co/ueq6OGXhhO



Vítimas não acionaram a Polícia Militar para ocorrência #Correio24h pic.twitter.com/xZGqd5kWPQ — Jornal Correio (@correio24horas) December 16, 2022

Assalto em Piatã

Outro crime que chocou a capital baiana foi o latrocínio que o corretor de imóveis Vitor Ferreira Abud, 44 anos, sofreu nesta quinta-feira (15), no bairro de Piatã, às 6h. Nas imagens de câmeras de segurança da região, foi possível observar que ele saiu do carro para lavar o rosto. Logo depois, ao retornar para o carro, Vitor é surpreendido pelo assaltante, que o aborda. Ambos começaram a brigar e o corretor é atingido no peito pelo bandido. Até o momento, ninguém foi preso.