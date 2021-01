Assaltantes invadem restaurante de Paola Carosella em São Paulo

Dois criminosos foram presos após invadirem o restaurante Arturito, da chef Paola Carosella, e roubarem os clientes. O assalto aconteceu na noite de quarta-feira (27) em São Paulo (SP). Como o estabelecimento possui sistema de alarme, os dois homens foram presos em flagrante.

A ação dos bandidos durou menos de dez minutos. Um deles foi preso ainda dentro do restaurante, enquanto o outro tentou empreender fuga, mas foi capturado em sequência. Com eles, foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições. A polícia conseguiu recuperar os pertences da vítima.

"Nosso sistema de segurança funcionou, tem um segurança que fica na rua e percebeu a movimentação e foi avisado, avisou a polícia e pegou os meninos", disse Benny Goldenberg, sócio do restaurante.

Ambos assaltantes presos já possuem passagens por furto e por roubo. Um deles saiu do presídio há poucos dias para cumprir pena em regime semiaberto e possivelmente está envolvido em outros assaltos na região.