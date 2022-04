Assassinato de engenheiro do Inema na Pituba deixa vizinhos chocados

Desde a tarde de quarta-feira (27), as atenções estão voltadas para o Edifício Márcio, na região do Parque Júlio Cesar, no bairro da Pituba. O motivo é único: o assassinato do engenheiro do Inema Marcello Marcos Gomes da Silva, 58 anos - ele estava sobre a cama, somente de cueca e com oito facadas. O corpo foi encontrado pela mãe da vítima no apartamento 1804, onde o engenheiro residida. A vizinhança está perplexa.

"Estamos todos chocados. Eu não consegui dormir direito, imaginando como isso pôde acontecer e ninguém ter visto nada, sequer uma briga. Aqui era moradia tranquila, que agora ficou marcada por essa tragédia. Vai ser muito difícil esquecer. Ele foi morto ainda dormindo. Nem teve como se defender", declarou uma moradora do prédio, quando saia para o trabalho, por volta das 10h desta quinta-feira (28).

Pânico

"Estava chegando quando dei de cara com o pessoal do rabecão saindo carregando o corpo. Fiquei estática na hora. Não entendia o que estava acontecendo. Quando me falaram que uma pessoa tinha sido morta, fiquei ainda mais nervosa. Uma vizinha ficou desesperada porque a filha estava sozinha em casa e imaginou que algo tinha acontecido no andar dela, o 17°. Precisou ser medicada", declarou uma moradora mora do 7° andar.

Márcio Lins, 35, que reside no 14°, disse que o casal havia brigado recentemente. "O que se comenta aqui é que eles se estranharam há três dias. A discussão foi de conhecimento de todo mudo, mas ninguém sabe o motivo. Eles não eram muito de conversar com as pessoas", declarou.