Assassino disparou 13 tiros contra ator Rafael Miguel e seus pais, aponta laudo

O laudo necroscópico do ator Rafael Miguel, 22 anos, mostra que ele foi morto com sete tiros. Ele foi assassinado no domingo (9) pelo próprio sogro, o comerciante Paulo Cupertino Matias, 48, que não aceitava o relacionamento do jovem com sua filha, Isabela Tibcherani, 18.

De acordo com a TV Globo, que teve acesso ao documento, o ator foi baleado uma vez na cabeça, uma no peito, três nas costas e duas no braço esquerdo. Ao todo, 13 tiros foram disparados - os seis restantes atingiram e mataram os pais do jovem.

O pai, João Alcisio Miguel, 52, foi atingido quatro vezes: um tiro no peito, dois o braço esquerdo e um no braço direito. Já a mãe, Miriam Selma Miguel, 50, morreu após ser baleada duas vezes, no peito e no ombro. A quantidade de tiros indica que Paulo usou uma pistola.

Rafael ao lado dos pais; os três foram assassinados (Foto: Reprodução)

O pai de Isabela fugiu após os três assassinatos. De acordo com investigação policial, o criminoso utilizou ao menos dois veículos para escapar: um Renault Kwid vermelho, logo depois do crime, e um outro veículo de cor escura no dia seguinte.

O carro vermelho foi localizado dois dias depois das mortes, a cerca de 600 metros do local do crime. O automóvel foi apreendido e passou por perícia. Segundo a investigação, a placa é clonada.

Paulo Cupertino é considerado foragido (Foto: Reprodução/TV Globo)

O outro veículo foi flagrado por uma câmera de segurança de um posto de gasolina na segunda-feira (10). No entanto, não é possível ver nas imagens quem dirigia o carro. Apesar disso, os investigadores descobriram que uma parente do criminoso pagou pelo combustível.

O veículo foi localizado na sexta (14) e não está no nome dessa parente. A dona do carro foi procurada e afirma não conhecer o criminoso.









Isabela Tibcherani, 18 anos, namorada do ator Rafael Miguel, 22, falou sobre o crime que matou o jovem e seus pais, neste domingo (9). Segundo a garota, seu próprio pai, Paulo Curpertino Matias, planejou o assassinato. Ele está foragido.

Em entrevista à Record TV, a menina confirma que o pai tinha um comportamento agressivo, mas garante que nunca imaginou que ele pudesse assassinar seu namorado.

“O máximo que eu pensei que fosse possível era meu pai agredir ele, de alguma forma, mas algo que fosse possível apartar. Ele já tinha planejado isso, com toda certeza”, lamentou Isabela, que deixou a casa onde morava e está na casa de amigos.

Rafael ficou famoso desde cedo na TV (Foto: Reprodução)

Ainda segundo Isabela, a mãe dela desistiu de prestar depoimento e não ajudará a polícia durante as investigações. “Minha mãe não está do meu lado, ela disse que não vai dar depoimento, não vai ajudar mais nas investigações. A partir de hoje eu sou sozinha. Eu não estou com medo, não tenho nada a perder. Temo pelas pessoas que estão me protegendo. Ele [pai] nunca aprovou meu relacionamento. Meu pai tem um ciúme possessivo, doentio, não só comigo, mas também com a minha mãe. Ele não gosta de mulher”, falou.

Namorada acredita que pai premeditou crime

Para a polícia, Isabela disse que seu pai era ciumento e não aceitava o relacionamento. Em entrevista, a jovem desabafou.

Ainda segundo Isabela, Paulo tinha um comportamento agressivo e doentio. “Ele [pai] nunca aprovou meu relacionamento. Meu pai tem um ciúme possessivo, doentio, não só comigo, mas também com a minha mãe. Ele não gosta de mulher”, falou.

Em entrevista ao Balanço Geral, da Tv Record, Vanessa Tibcherani, mãe de Isabela, namorada do ator Rafael Miguel, morto no domingo (9), contou a sua versão do crime. Ela disse que deseja que o comerciante Paulo Cupertino Matias pague pelos assassinatos.