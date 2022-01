Assembleia Legislativa suspende atividades presenciais por 10 dias

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) suspenderá todas as atividades presenciais por 10 dias, a partir desta sexta-feira (21). A decisão ocorre após o avanço de casos de infecções por covid-19 entre parlamentares e funcionários. O presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD) defende que, para evitar a disseminação da cepa ômicron, são necessárias atitudes mais duras de todos os gestores.

De acordo com a assessoria, o mesmo protocolo de restrições adotado no início da pandemia, em março de 2020, será empregado, com ênfase no trabalho remoto. Como o Legislativo está em recesso. A Alba permanecerá fechada até o dia 31 de janeiro, véspera da reabertura dos trabalhos ordinários, o qual acontece em 1 de fevereiro.

Durante os 10 dias, o corpo dirigente da casa monitorará o ritmo de avanço da pandemia na Bahia para identificar se haverá necessidade de implantação de medidas de distanciamento social mais severo após a reabertura dos trabalhos, já previsto para recomeçar de forma híbrida.

A Alba alerta que todos os funcionários efetivos, comissionados, estagiários, terceirizados e parlamentares precisam acessar o Portal do RH e apresentar documento comprobatório do cumprimento do calendário vacinal emitido pelas autoridades sanitárias ou resultado do teste negativo para covid, renovado a cada 72 horas para ingressar nas dependências.