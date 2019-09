Associação de Umbanda da Bahia será lançada domingo (8) em Salvador

(Foto: Divulgação)

A Bahia terá sua primeira Associação de Umbanda (Aumba), com lançamento marcado para domingo (8), no Centro de Umbanda Mística Oxum Apará (Cumoa), em Piatã. Dirigentes de vários terreiros de Salvador e de todo estado participam do evento, que contará também com convidados e imprensa.

"A Aumba nasce tendo como intuito de unir, acolher, respaldar, representar as casas de umbanda da Bahia através da promoção do respeito mútuo e da compreensão mais profunda dos seus fundamentos", explica mãe Zaide Alencar, presidente da associação.

A ideia da associação é levar referência e qualidade das práticas religiosas por todo estado. "Como território mais negro fora da África, a Bahia tem com essa associação mais um importante pilar de defesa de suas raízes, de sua ancestralidade, de sua história, de sua fé", acrescenta Pai Leandro, vice- presidente da instituição.

Serviço:

Lançamento da Associação de Umbanda da Bahia - Aumba

Data: 8 de setembro

Local: Centro de Umbanda Mística Oxum Apará (Cumoa), R. Luciano Pachêco, 212 - Piatã

Horário: A partir das 9h

Imprensa e convidados