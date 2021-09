Associação oferece atendimento gratuito para pessoas com suspeita ou com HTLV+

Acolhimento, recepção, informação e orientação. A Associação HTLVIDA (@htlvida) está oferecendo atendimento online e gratuito para qualquer pessoa com suspeita ou com o vírus HTLV+, no Mês de Enfrentamento ao HTLV em Salvador. Para isso, a instituição está contando com voluntários disponíveis na associação - psicólogo, massoterapeuta, TCI, reiki, hipnose -, serviços fora da associação - fisioterapia e atendimento jurídico -, distribuição e orientações para aquisição de insumos - preservativos, fraldas, gazes, sondas, luvas.

"Somos uma associação de cerca de 500 pessoas que vivem com HTLV e ajudamos outras pessoas com HTLV. No Mês de Enfrentamento ao HTLV, infelizmente, não temos nada pra comemorar. Estamos resistindo do jeito que dá, e, por isso, estamos fazendo campanhas pra ajudar as pessoas porque a situação tem piorado muito a cada dia", diz Adijeane Oliveira, parte da Associação.

Além do aumento de casos, Adijeane observa a negligência dada às pessoas com a doença, e a escassez no atendimento na capital baiana. "Antes da pandemia, tínhamos um espaço alugado que recebiamos o público e tivemos que entregar o imóvel que era alugado". Por isso, este mês a HTLVIDA está aceitando doações de cestas básicas, fraldas geriátricas, sondas uretrais para pessoas vivendo com HTLV. Para mais informações, envie uma mensagem para o Whatsapp (71) 987059302.

O HTLV é um retrovírus da mesma família do HIV, que infecta a célula T humana, um linfócito que atua no sistema de defesa do organismo. Tem transmissão por via sexual, em relações sexuais desprotegidas, nas transfusões de sangue, pelo uso compartilhado de seringas e agulhas e da mãe para o filho durante a gestação, aleitamento e no momento do parto. O Brasil tem baixo número de pessoas infectadas, mas a doença ainda é um problema de saúde pública.

O tratamento é direcionado de acordo com a doença relacionada ao HTLV. A pessoa deverá ser acompanhada nos serviços de saúde do SUS e, quando necessário, receber seguimento em serviços especializados para diagnóstico e tratamento precoce de doenças associadas ao HTLV.

Ajude a Associação HTLVIDA acesse do site ou doe através do Banco do Brasil Ag: 3460-6 C/C:56846-5. Pix: 22.516.978/0001-43.