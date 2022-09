Associações de imprensa repudiam ataque contra Vera Magalhães

Associações e sindicatos de jornalistas manifestaram nesta quarta-feira (14) solidariedade à jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, repudiando o ataque do deputado estadual Douglas Garcia contra a profissional, após debate entre candidatos ao governo de São Paulo, ontem, na emissora. As entidades pedem "respeito à democracia".

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) diz que os ataques “representam não só uma violência contra todas as mulheres e contra toda a categoria dos jornalistas, mas também mais um grave atentado à democracia em nosso país”.

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) também assinam nota se solidarizando com Vera Magalhães.

Na nota conjunta, as entidades dizem que “a tentativa de constranger o livre trabalho da jornalista é uma inaceitável agressão à liberdade de imprensa”.

O texto ainda cobra punição ao deputado federal.

Ataque

Usando um celular para gravar o ato, Douglas Garcia foi até a jornalista e reiterou os ataques feitos pelo chefe do Executivo há duas semanas a chamando de "vergonha para o jornalismo brasileiro", em seguida, reproduziu uma falsa notícia sobre a remuneração anual dela na TV Cultura.



"Não tenho medo de homem que ameaça e intimida mulher", escreveu Vera Magalhães, no Twitter. Ela afirmou que precisou sair escoltada por seguranças do Memorial da América Latina - local onde aconteceu o debate - e adicionou que irá registrar um boletim de ocorrência pela ameaça sofrida. "Um país que condescendendo com esse tipo de ameaça à imprensa não é uma democracia plena. Basta!", adicionou a jornalista.



Separados por um segurança, Douglas Garcia continuou repetindo ataques a Vera Magalhães até ter o telefone celular tomado pelo diretor de redação da TV Cultura, Leão Serva.



Em postagem no Twitter antes de começar o debate, o parlamentar bolsonarista exibiu o crachá de convidado e perguntou se Vera iria participar do evento.