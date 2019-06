Asus mira no mercado brasileiro

Em evento ontem, em São Paulo, a empresa de Taiwan mostrou que o mercado brasileiro é levado muito a sério. Desde 2001, quando começou a atuar de forma mais intensa no país, os movimentos dela vão crescendo ano após ano. Ontem 3 novos notebooks foram lançados em nosso mercado. Nas falas do CEO mundial da empresa S.Y. HSU e do diretor global de marketing, o brasileiro Marcel Campos, foi possível ver o entusiasmo com a presença no mercado do país. A julgar pela análise de economistas como Ricardo Amorim, cuja palestra sobre o assunto pude assistir no lançamento do projeto Avança, da Rede Bahia, a ASUS está fazendo o dever de casa direito. Amorim destaca que a hora de investir em um mercado grande como o nosso é exatamente agora, quando os primeiros sinais de recuperação econômica, ainda que tímidos, aparecem, fazendo com que na nova arrancada tudo já esteja preparado para surfar a onda. No início do ano em conjunto com a Qualcomm foi feito um movimento bem claro nesse sentido, iniciando as obras para construção de uma fábrica de chips compactos para celulares em Jaguariúna (SP), os SIP (System in a Package), planta que já deve começar a funcionar no próximo ano. Ontem mais um anúncio nesse sentido foi que a montagem de um dos equipamentos lançados, o Zenbook 14, será feita 100% no Brasil, esse com outra empresa parceira, a Intel.

Inovação no combate à Apple

Na fala do diretor de Marketing da empresa está o principal foco dos lançamentos. Oferecer aos clientes que optarem pela marca uma opção aos notebooks da Apple, segundo ele, caros para o que oferecem. Essa batalha pela escolha do cliente vem pelo viés do custo x benefício. Os novos notebooks da ASUS trazem, além dos itens que todos os compradores visam na hora de escolher – processadores potentes, capacidade de armazenamento, telas de alta qualidade, som, etc... – um componente que faz uma grande diferença para quem gosta de tecnologia. A inovação. São várias novidades nesse item que impactam diretamente na forma de usar os notebooks e chamam bastante a atenção, tecnologias exclusivas da marca e que não estão disponíveis em todos os modelos. Uma é o “screen pad” – disponível no Zenbook Pro 14 (R$ 14.999,00) - onde o touch pad, aquela área que faz as vezes do mouse, passa a ter também uma tela. Essa funcionalidade permite, por exemplo, que o usuário possa ir controlando o player de música, estatísticas e controles de jogos, enviar e receber mensagens, etc, de forma simultânea ao trabalho que está fazendo na tela principal. No Zen Book 14, o mais simples da série (R$ 5.899,00), o touch pad embora não tenha tela traz uma funcionalidade interessante. É o number pad. Com um toque o pad se ilumina e vira um teclado numérico, uma coisa que sem dúvida faz falta nos notebooks em geral, principalmente na hora de fazer uso da calculadora, por exemplo.

Notebook do amanhã

Assim a empresa batizou a estrela da noite – o Zen Book Pro Duo - que teve peça publicitária específica com atores que depois apareceram na sala de lançamento, numa cena de filme de espionagem. O computador, com lançamento previsto para julho, ainda não tem preço divulgado, mas com certeza será alto por ser uma ferramenta focada no uso de profissionais como por exemplo film makers, programadores e músicos, que precisam de computadores de alta performance e acabam tendo que comorar desktops para atender às suas altas demandas. O equipamento vem com processador i9 de nona geração e 8 núcleos, 32 Gb de RAM e 1 T de armazenamento ultrarrápido de estado sólido – SSD. Do lado de fora as novidades também impressionam. Uma tela extra chamada de Screen Pad Plus, que fica na parte superior do teclado, traz uma extensão de tela com qualidade 4K, também presente na tela principal. Para os momentos de trabalho mais pesado um botão aciona o Turbo Fan, um resfriamento extra, garantindo assim o alto desempenho nos trabalhos que exigirem mais da máquina. Mas calma, quem tem necessidades menos intensas mas precisa de um computador leve e compacto para o dia a dia também foi lembrado. Chega também ao mercado brasileiro o Vivo Book 15 (a partir de R$ 3.699,00), que atende às necessidades básicas de usuários convencionais.