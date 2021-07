Atacante Dinei rompe ligamento do joelho e não atua mais em 2021

O Vitória sofreu uma baixa importante para o restante da temporada. Um dos líderes do elenco, o atacante Dinei sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e não atuará mais em 2021. O jogador vai passar por cirurgia e o prazo para a recuperação é de seis meses.

Dinei se machucou durante a derrota do Vitória para o CSA, no último sábado (24), por 2x1, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogador aguardava os exames para saber a gravidade da lesão.

Aos 37 anos, o atacante está em sua terceira passagem pela Toca do Leão. Ele foi contratado para a disputa da Série B, após se destacar no Campeonato Baiano com a camisa do Jacuipense. Ao todo, Dinei atuou em 16 jogos e marcou dois gols pelo rubro-negro.

Sem Dinei, o Vitória conta agora com o atacante Samuel, artilheiro do time na temporada, com sete gols, e Eron como opções para atuar como referência no ataque.