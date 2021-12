Atacante Eron rescinde com Vitória e acerta com Sampaio Corrêa

Eron não é mais jogador do Vitória. O atacante de 23 anos chegou a um acordo com o clube, e irá rescindir o contrato para assinar com o Sampaio Corrêa. Na negociação, também ficou acertado que o rubro-negro ficará com 30% dos direitos econômicos do jogador.

Revelado na Toca do Leão, Eron surgiu como promessa do Vitória. Foi campeão da Copa do Brasil sub-17 em 2015, mesmo ano em que disputou o Sul-Americano e o Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira.

Em 2018, no seu último ano na base, teve uma temporada de destaque: fez cinco gols na Copa São Paulo, quatro no Brasileiro Sub-20 e foi artilheiro do Brasileiro de Aspirantes com 10 gols em 13 jogos.

O atacante estreou como profissional na Série A de 2018, já com o Vitória em crise e no Z4. No ano seguinte, Geninho deu chances a ele no time principal. Eron fez 18 jogos durante a segunda divisão, sendo cinco como titular, e marcou um gol.

Em 2020, ele começou a temporada no time de aspirantes e, em seguida, foi integrado ao grupo profissional. Participou de 12 partidas, entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Série B. No fim de setembro, foi emprestado ao Remo para a disputa da terceira divisão. Na mesma época, o Vitória chegou a renovar o contrato do jogador até abril de 2023.

Na temporada 2021, Eron foi pouco utilizado pelo rubro-negro. Pela Série B, esteve em campo em apenas 11 partidas, somente em uma delas como titular, e não marcou gol.

No Sampaio Corrêa, ele terá pela frente as Copas do Brasil e Nordeste, o Campeonato Maranhense e a Série B. Vale lembrar que a Bolívia Querida anunciou outro ex-Vitória para a temporada 2022: o lateral-direito Van.