Atacante Gabriel Novaes é regularizado e pode estrear pelo Bahia

Depois do colombiano Juan Pablo Ramírez, mais uma nova peça está à disposição do técnico Mano Menezes no Bahia. O atacante Gabriel Novaes teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta quarta-feira (18), e pode estrear pelo Esquadrão.

Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente pelo Bahia, Gabriel Novaes já está treinando com o elenco tricolor desde a semana passada. O atacante de 22 anos chega ao clube emprestado pelo São Paulo até o final de 2021.

Gabriel Novaes ganhou destaque ao ser o artilheiro da Copa São Paulo do ano passado. O bom desempenho rendeu empréstimos ao Barcelona B e ao Córdoba-ESP.

Esse ano, o jogador despertou o interesse de equipes como Athletico-PR, Botafogo e Chapecoense, mas acabou emprestado ao Juventude.

No time de Caxias, Gabriel Novaes disputou apenas cinco partidas e não marcou gols. Em novembro, o jogador rescindiu contrato com o Juventude e retornou ao São Paulo.