Atacante Matheus Davó é vetado e desfalca o Bahia contra o Náutico

O Bahia ganhou mais um problema para montar o time que vai enfrentar o Náutico, nesta sexta-feira (15), às 21h30, no estádio dos Aflitos, pela 2ª rodada da Série B. De acordo com apuração do CORREIO, o atacante Matheus Davó foi vetado pelo departamento médico após reclamar de dor muscular.

Davó ficou em tratamento em Salvador e não viajou com a equipe para Recife, local da partida. O atacante era um dos cotados para ficar com a vaga de Hugo Rodallega. O colombiano sofreu um estiramento na coxa e também está fora de ação.

Sem a dupla, Guto possui outros atletas para ocupar o posto de referência do ataque. Entre eles estão os garotos Marcelo Ryan e Ronaldo, que possuem características de centroavante.

Se escolher por um ataque mais móvel, o treinador pode apostar em Vitor Jacaré - que marcou dois gols contra o Cruzeiro na estreia -, ou no recém-chegado Rildo.

A escalação final para o jogo só vai ser divulgada minutos antes da bola rolar nos Aflitos. A delegação tricolor embarcou para o Recife no início da tarde desta quinta-feira (14), e já se encontra na capital pernambucana.