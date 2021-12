Atacante Rossi renova contrato com o Bahia por mais uma temporada

O elenco do Bahia tem mais um atleta garantido para a próxima temporada. Titular em boa parte de 2021, o atacante Rossi teve o vínculo renovado com o Esquadrão até o fim de 2022. A informação foi divulgada pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

A renovação de Rossi com o Bahia aconteceu de forma automática já que uma cláusula no contrato permitia a ampliação do vínculo caso o atacante atingisse as metas estabelecidas.

Rossi chegou ao Bahia em 2020, mas não viveu um bom momento com a camisa tricolor no primeiro ano. Já em 2021, o atacante passou a ser peça importante do Esquadrão. Ao todo ele esteve em campo em 34 jogos, marcou oito gols e deu 10 assistências.

Além de Rossi, o goleiro Danilo Fernandes e o técnico Guto Ferreira também garantiram a permanência no Esquadrão. Já o lateral Juninho Capixaba não terá o contrato renovado e voltará ao Grêmio no próximo ano.