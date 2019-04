Até final de 2020, 80% dos órgãos municipais se mudarão para o Comércio

Até o final do próximo ano, pelo menos 80% dos órgãos ligados à Prefeitura de Salvador serão deslocados para novas sedes na área do Comércio. As mudanças fazem parte de um projeto de revitalização e reocupação da região.

O primeiro passo foi dado na tarde desta segunda-feira (29), com a inauguração da nova sede da de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) que agora passa a funcionar no 5º andar do Edifício Cidade do Salvador, na Avenida Estados Unidos. A nova sede possui 506 m².

A cerimônia de inauguração da nova sede do órgão contou com a presença do prefeito ACM Neto, do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) Bruno Reis, e da titular da pasta que passa a ocupar a nova sala, a secretária Rogéria Santos.

A SPMJ não estará sozinha na região do Centro Histórico. A próxima a se mudar será a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), que deve ter sua nova sede inaugurada ainda na primeira quinzena de maio. Até o meio deste ano, também serão transferidos para o mesmo bairro as secretarias municipais de Cidade Sustentável, Inovação e Resiliência (Secis) e Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Outras que devem completar o time de secretarias instaladas Comércio, até o final do prazo, são as de Gestão (Semge), de Infraestrutura (Seinfra), de Educação (SEC) e de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), além da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Atualmente, além da SPMJ, já funcionam no Comércio as sedes das secretarias da Saúde (SMS) e Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

SPMJ atende mulheres vítimas de violência (Foto: Valter Pontes/Secom)

Mais movimento

Durante a inauguração, o prefeito ACM Neto destacou a importância de tornar o bairro novamente movimentado. “A prefeitura está reocupando o Comércio. É nesse contexto que estamos inaugurando hoje a nova sede da SPMJ. Vamos aumentar o número de pessoas que diariamente ocupam e utilizam o comércio da nossa cidade. É fundamental que de um lado a gente invista em infraestrutura, como estamos fazendo com as obras, mas do outro lado a gente dê vida. E a vida vem com a presença da própria Prefeitura”, destacou ACM Neto.

Durante a inauguração, a secretária titular da SPMJ, Rogéria Santos, agradeceu o apoio do prefeito no que diz respeito às pautas da pasta. “Estar aqui inaugurando essa nova sede mostra a importância que o nosso prefeito dá às questões das mulheres, da infância e da juventude. Todas as vezes que levo algo concernente a esses assuntos, vejo o quanto o nosso prefeito é solícito em atender. Me sinto alguém com capacidade de trabalho por estar diante de um gestor que impulsiona”, disse.

A SPMJ atende mulheres vítimas de algum tipo abuso ou agressão, seja de ordem física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Criada em dezembro de 2016, a secretaria possui duas unidades de referência, que oferecem assistência jurídica, psicológica e social às assistidas: o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Loreta Valadares, nos Barris, e o Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce, localizado na Ribeira. As unidades atenderam 4.514 mulheres vítimas de algum tipo de violência em 2018.

* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier