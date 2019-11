Ateliê 2 cria peças exclusivas para o Afro Fashion Day

O Ateliê 2, comandado pela empresária e designer Suzette Imbiriba, integra, desde o ano passado, o time de criativos do Afro Fashion Day, o evento promovido pelo jornal Correio em ato de reconhecimento cultural e celebração ao mês da Consciência Negra. Este ano, o desfile presta uma homenagem os blocos afro de Salvador, exaltando a beleza das estamparias, que vão servir como inspiração estética para a criação de modelos exclusivos.

Para o evento, que chega à sua quinta edição, o Ateliê 2 desenvolveu suas peças nas cores que representam os blocos Filhos de Gandhy, Olodum, Malê Debalê, Muzenza, Ilê Aiyê e Cortejo Afro. Os acessórios ainda ressaltam toda a diversidade baiana e dão as boas-vindas ao Verão.

“Estamos muito felizes pela oportunidade de participar mais uma vez do AFD, evento de tanta representatividade para o cenário cultural da nossa cidade. Estamos produzindo peças bem conceituais e extravagantes para que se destaquem na passarela e possam expressar o nosso estilo único, que tem a cara da Bahia”, conta Suzette Imbiriba, designer da marca.

As peças que vão compor o desfile, marcado para 30 de novembro, foram produzidas artesanalmente em couro, matéria-prima que é o DNA da marca, seguindo o conceito Fashion Leather - acessórios masculinos, femininos e peças utilitárias que acompanham as tendências de moda.

Sobre o Ateliê 2

Marca baiana especializada em acessórios e artigos de couro que segue as tendências do mercado da moda, criando coleções compactas e lançando modelos constantemente. A revenda dos seus produtos é uma alternativa para lojistas e revendedores autônomos, que desejam conquistar a sua independência financeira ou obtenção de uma renda extra. Para vendas no varejo, atua com e-commerce, que atende a todo Brasil e através do seu showroom, localizado no Rio Vermelho. Saiba mais em www.atelie2.com.br.