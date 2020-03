'Atenção aos que mais sofrem, inspirado em Santa Dulce', diz novo arcebispo de Salvador

Com as bençãos do Senhor do Bonfim, a intercessão de Nossa Senhora e as bênçãos de Santa Dulce. Dessa forma, o cardeal Sergio da Rocha enviou sua primeira mensagem para os fiéis de Salvador. Sergio, nesta quarta-feira (11), foi designado pelo papa Francisco para assumir o comando da Arquidiocese de Salvador. Ele passa a ser, no lugar de dom Murilo Krieger, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil.

Após 3.639 dias no comando da Arquidiocese de Salvador como arcebispo primaz do Brasil, dom Murilo Krieger teve seu pedido de renúncia aceito pelo papa Francisco. A partir desta quarta-feira (11) dom Murilo torna-se admistrador apostólico da arquidiocese até que seja marcada a posse de dom Sérgio da Rocha, cardeal que atualmente é arcebispo de Brasília e comandará a arquidiocese de Salvador.

Nascido em Dobrada, no interior de São Paulo, Dom Sérgio da Rocha, 60 anos, terá a missão de assumir o comando da arquidiocese de Salvador. Ele foi nomeado nesta quarta-feira (11) pelo papa Francisco como arcebispo primaz do Brasil e de Salvador. Ele será o 28º arcebispo a comandar a arquidiocese de Salvador. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo jornal CORREIO na sua versão digital.

Foi ordenado diácono na Igreja de Santa Cruz de Matão (SP) em 18 de agosto de 1984, e presbítero na Matriz do Senhor Bom Jesus de Matão (SP), Diocese de São Carlos, em 14 e dezembro de 1984. Ele ocupará o posto que é comandado por dom Murilo Krieger desde 2011. Dom Murilo deixará arquidiocese após completar 75 anos e ter sua renúncia aceita pelo papa.

Dom Sérgio estudou Filosofia no Seminário de São Carlos (SP) e Teologia na PUC de Campinas (SP). Licenciado em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Lorena (SP). Fez Mestrado em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, de São Paulo, e obteve o Doutorado na Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, em 21 de janeiro de 1997.

Pelo posto de cardeal, dom Sérgio, fica credenciado a participar do conclave em uma possível sucessão do papa Francisco podendo, inclusive se tornar papa no futuro.



Veja abaixo, na íntregra, mensagem enviada pelo religioso:

Queridos irmãos e irmãs da Arquidiocese de Salvador,

Envio esta mensagem fraterna a todos, neste dia da minha nomeação, resumindo tantas coisas que gostaria de dizer-lhes em três palavras, que expressam bem os meus sentimentos: agradecer, amar e servir.

AGRADECER. Em primeiro lugar, venho agradecer a Deus, que sempre nos surpreende com seu amor imenso, a ele confiando a nova missão que estou recebendo, na certeza de contar sempre com a sua graça. Manifesto especial agradecimento ao Papa Francisco pela nomeação para uma missão tão exigente numa Igreja com história e cultura tão belas e um povo tão acolhedor. Minha sincera gratidão a Dom Murilo Krieger, pelo seu fraterno apoio e por sua generosa dedicação ao longo destes anos, em Salvador. Estendo este agradecimento a todos os irmãos e irmãs que têm se dedicado ao serviço da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, pelo grande amor à Igreja.

AMAR. Desde o primeiro momento da nomeação recebida, tenho voltado o olhar e o coração para Salvador como minha nova família. Com amor de pai, irmão e amigo, assumo esta nova missão com esperança e alegria, sabendo que vou encontrar irmãos e amigos, com os quais quero conviver fraternalmente e trabalhar juntos pelo Reino de Deus. Já me sinto parte dessa família acolhedora. Pela graça de Deus e contando com a ajuda de todos, tenho a esperança de crescer na vivência do lema que tem iluminado meu ministério episcopal “tudo na caridade”, com especial atenção aos que mais sofrem, animado pelo exemplo de Santa Dulce dos Pobres, a quem muito admiro e venero.

SERVIR. Quem ama a Igreja, participa de suas alegrias e dores e coloca-se ao seu serviço com generosidade. Venho como servidor do Povo de Deus. Espero poder servir sempre, de coração, a Igreja de Salvador, valorizando o caminho que tem sido percorrido e apoiando as iniciativas pastorais em andamento. Participação, comunhão e missão, resumem bem o caminho a seguir. A missão evangelizadora exige a participação de todos e a comunhão entre todos. Pela graça de Deus, possamos caminhar unidos, como Igreja missionária, valorizando as diversas vocações e ministérios, em comunhão com o Papa Francisco e a Igreja no Brasil, participando do Regional Nordeste 3, ao qual tenho a graça de começar a pertencer.

Quem quer amar e servir necessita de muita oração. Por isso, peço encarecidamente: rezem por mim! Estejam certos de minhas orações. Continuem a assumir a vida e a missão da Igreja em Salvador, com Dom Murilo, que assume a missão de Administrador Apostólico da Arquidiocese até o início do meu ministério. Peço as bençãos do Senhor Bom Jesus do Bonfim para todos, contando com a intercessão materna de Nossa Senhora da Conceição da Praia e de Santa Dulce dos Pobres. A todos, envio a benção de Deus e um afetuoso abraço!

Cardeal D. Sergio da Rocha, arcebispo eleito de São Salvador da Bahia.