Atenção! Conta do Cãogaceiro no Instagram foi hackeada! Saiba como se proteger!

Invasão: hacker mudou endereço e trocou senha (Foto: Reprodução)

Amanheci sexta-feira passada virado no cão! Um filho do cabrunco de um hacker invadiu minha conta no Instagram. Do nada, o perfil @lampiaocaogaceiro não era mais encontrado. Ele existia, mas tinha outro nome. Mudaram para "t.81v". Pior, eu não conseguia ter acesso à conta. Trocaram a senha, o e-mail pra recuperação, tudo! Provavelmente queriam roubar o meu arroba. Bateu o desespero!

Aí começou a briga com o Instagram para que eles me devolvessem a conta. Tinha que provar que o perfil @lampiaocaogaceiro era meu. Depois de seguir alguns passos, enviei email para o suporte técnico e eles pediram que eu informasse o email utilizado perfil. Só que esse email não correspondia porque o hacker havia trocado. Depois de alguma insistência e de seguir outros passos, tive finalmente a conta de volta.

Lampião o Cãogaceiro não era mais encontrado (Foto: Reprodução)

Mas, como conseguiram invadir meu perfil? Como podemos nos proteger nesses casos? Caso aconteça a invasão, o que fazer? Bom, os cinco conselhos mais básicos dados pelo Instagram para se prevenir são os seguintes (eu não seguia alguns deles):

1 - Troque a sua senha com alguma frequência, especialmente se você receber uma mensagem do Instagram solicitando que você faça isso.

2 -Nunca dê sua senha a alguém que você não conhece e não confia.

3 - Ative a chamada autenticação de dois fatores:

A autenticação de dois fatores é um recurso de segurança. Se você configurar a autenticação de dois fatores, será solicitado a inserir um código de login especial ou confirmar sua tentativa de login sempre que alguém tentar acessar o Instagram a partir de um dispositivo que o Instagram não reconhece. Para isso, entre no link e siga as instruções. O passo a passo é em inglês, mas nada que um Google Tradutor não resolva. https://help.instagram.com/566810106808145

4 - Verifique se sua conta de email está segura. Qualquer pessoa que possa ler seu e-mail provavelmente também poderá acessar sua conta do Instagram. Altere as senhas de todas as suas contas de email e verifique se não há duas iguais.

5 - Saia do Instagram quando você usa um computador ou telefone que compartilha com outras pessoas. Não marque a caixa "lembrar-me" ao fazer login em um computador público, pois isso manterá você conectado mesmo depois de fechar a janela do navegador. Pense antes de autorizar qualquer aplicativo de terceiros.

Mas, e no caso de invasão? Bom, ai você terá que seguir os passos que estão no link abaixo. Em determinado momento, você estará trocando emails com o suporte do Instagram. Eles vão te pedir alguns informações que, a depender do estrago feito pelo hacker, você não terá mais como passar. Ou o que você passar não vai mais corresponder com a conta. Nesse momento, seja incisivo e mostre que a conta é sua. Envie fotos que mostram você com seus amigos, com seus cães, enfim, mande documentos se necessário. Pelo que apurei de pessoas que passaram por essa situação, a maioria dos casos é resolvido. Mas alguns só se resolveram na Justiça. Muit cuidado e, se for hackeado, entre no link. https://help.instagram.com/149494825257596