Atingido por incêndio, Hospital das Clínicas retoma cirurgias nesta sexta (14)

As cirurgias suspensas no Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia e vinculado à Rede Ebserh, voltarão a ser realizadas nesta sexta-feira (14). O local foi atingido por um incêndio na manhã desta quinta-feira (13), o que gerou o cancelamento de 18 procedimentos cirúrgicos.

De acordo com a assessoria de comunicação do local, conhecido como Hospital das Clínicas, as salas do centro cirúrgico foram totalmente higienizadas nesta quinta. Porém, por enquanto, serão realizadas cirurgias apenas de pacientes já internados. As demais serão reagendadas.

Parte mais atingida pelo fogo, o Laboratório de Infectologia do hospital permanecerá fechado nesta sexta-feira (14). O espaço, que fica no sexto andar do prédio, passará por limpeza e vistoria da equipe de engenhos eletricistas do hospital. A Polícia Federal já esteve na estrutura para realizar uma perícia técnica da Polícia Federal, mas o prazo para que o relatório fique pronto não foi informado.

A assessoria de comunicação do Hospital das Clínicas informou ainda que, por causa da greve geral, o atendimento para pacientes externos que estão com consultas, exames e procedimentos agendados, poderão ser suspensos, devido à paralisação do transporte público em Salvador.