Atirador esportivo é preso acusado de agredir a mulher em briga por política na Bahia

Um atirador esportivo foi preso na noite do domingo (30) depois de agredir e ameaçar a mulher em Capim Grosso, a 277 km de Salvador. A própria vítima, acompanhada da filha adolescente, foi até a sede da 91ª Companhia Independente da Polícias Militar (CIPM/Capim Grosso) pedir socorro, mostrando as lesões sofridas nos braços e região do peito.

O comandante da unidade, major Samuel Sampaio, conta que a briga e a agressão foram motivadas por política. “Ele estava embriagado e partiu com violência para cima dela. A mulher pediu o apoio da polícia e nós conseguimos efetuar a prisão”, acrescenta o policial.

O major diz que na casa deles foram achados uma pistola calibre 380, um revólver calibre 357 e duas carabinas, que foram apreendidas.

O agressor e as armas foram levados para a delegacia de Capim Grosso. Ele está preso à disposição da Justiça.