Atividades esportivas em clubes estão permitidas a partir da segunda (31)

O uso dos clubes sociais para atividades esportivas está liberado a partir da segunda-feira (31) em Salvador, anunciou neste sábado o prefeito ACM Neto, em coletiva virtual. Por enquanto, uso social segue proibido. O prefeito já havia indicado ao longo da semana que isso poderia ocorrer.

Os clubes poderão funcionar de segunda à sexta, das 6h às 22h, sábado das 6h às 18h e domingo das 6h às 14h. Será permitida a prática de esportes individuais ou em duplas, incluindo de alto rendimento. Aulas coletivas devem ter limite de 10 alunos e manter o distanciamento.

"Os clubes que têm piscina, o hábito das pessoas se juntarem em torno dessa piscina, detomar uma cervejinha, ficar na brincadeira, parque infantil, jogar sinuca, carteado... Tudo isso continua proibido. Atividades sociais continuam vedadas. Vamos apenas autorizar as atividades esportivas", destacou Neto.

O uso das piscinas só será liberado para prática de atividade física. "Não vamos permitir a piscina pra ficar tomando banho, tomando sol, pensando na vida. Isso em nenhuma hipótese", afirmou. Além disso, nesse primeiro momento, estão proibidas atividades e aulas de artes marciais, lutas ou dança. "Depois, em breve, se as coisas continuarem bem administradas, a gente vai evoluir para permitir tudo isso", considerou.

O prefeito também anunciou hoje a ampliação do limite de pessoas que podem estar em templos religiosos, que vai passar de 20% para 30% da capacidade máxima - ou 50 pessoas, o que for maior. "Sem qualquer alteração em relação às demais regras, protocolos, horário de funcionamento, higienização, distanciamento e outras tantas que estão previstas no protocolo geral e no específico".

A terceira fase não foi liberada completamente e o prefeito reforçou que ela vai acontecer de maneira gradual. Teatros, cinemas, parques de diversões e temáticos, casas de espetáculos, centro de convenções e eventos, que estavam previstas nesta etapa, seguem fechados.

Neto lembrou que a fase poderia ter iniciado na última segunda-feira, pelos critérios definidos pela prefeitura, mas reforçou o acautelamento por conta de um crescimento na média móvel de casos novos. "Resolvemos esperar um pouco e ver como se comportava nas semanas seguintes", afirmou. Depois de um crescimento de 3%, foram registradas duas semanas de queda "Nessa última um recuo expressivo de 70% no número de casos quando comparados aos 14 dias do período anterior", afirmou.

(Foto: Reprodução)

A média móvel de óbitos vem em queda de três semanas. "Claro que isso também acaba se confirmando pelos dados que a prefeitura sempre acompanha de sepultamento em nossa capital", disse.

A taxa de ocupação de leitos de UTI por pacientes com covid-19 tem se mantido estável, sempre abaixo dos 60%, que são o mínimo para a fase 3. O prefeito falou dos números: "Ontem fechamos o dia com 52% de taxa de ocupação. 50% foi a menor, em 22 de agosto, e 57% a maior, no dia 19. A gente vem conseguindo manter uma estabilidade".