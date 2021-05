Atlantic Nickel encerra trimestre com US$ 63 milhões de receitas e aumento de 20% em recursos na mina subterrânea

Bom começo

A Atlantic Nickel, do Grupo Appian Brazil, encerrou o primeiro trimestre de 2021 com uma receita líquida de US$ 63 milhões (equivalentes a R$ 334 milhões, na cotação de ontem), considerado um excelente resultado para o período. A empresa, que produz níquel sulfetado em Itagibá, sul da Bahia, produziu 26 mil toneladas de concentrado de níquel no período e realizou três embarques do produto, saindo do porto de Ilhéus, seguindo todas as normas de segurança e dentro das especificações do mercado. A empresa também confirmou o aumento de 20% para o recurso mineral subterrâneo declarado. Em 2020, a empresa já tinha anunciado um aumento de 26 anos no potencial da vida útil da mina, passando de 8 para 34 anos o período de operação. Os dados agora comprovam neste número, o que poderá ampliar a vida da mina além dos 34 anos.

“Temos o prazer de anunciar nosso forte desempenho operacional no primeiro trimestre para a Atlantic Nickel, mantendo nossos custos no primeiro quartil e robustos padrões de segurança. Nosso time está sempre empenhado em melhorar e este sucesso reflete o nosso trabalho árduo e o desejo de ser o melhor no que fazemos, com segurança e responsabilidade”, comemorou o CEO do Grupo Appian Brazil, Paulo Castellari.

A estimativa de recursos subterrâneos atualizada aumenta os Recursos Indicados para 88 milhões de toneladas, com 0,61% de teor de níquel e os Recursos Inferidos para 115 milhões de toneladas com 0,59% de teor de níquel. “Essa é a década dos veículos elétricos e ela acaba de começar”, ressalta Paulo Castellari. Mais sustentáveis, os veículos elétricos dependem de níquel sulfetado para a fabricação de suas baterias; e de cobre, mineral indispensável para o processo de geração de energia sustentável. Dessa forma, a Appian Capital Brazil e seus ativos estão bem-posicionados para serem protagonistas do processo de revolução energética.

Economia local

Líder na produção de celulose solúvel e especial na América Latina, a unidade da Bracell no Polo Industrial de Camaçari investiu mais de R$ 63 milhões com contratação de empresas na Bahia em 2020, além da aquisição de peças e materiais da cadeia de fornecedores da região. A Bracell é uma das mais importantes operações do grupo RGE, organização que gerencia empresas com operações globais de manufatura baseadas em recursos naturais. A unidade baiana tem capacidade produtiva de 500 toneladas do produto por ano.

O diretor-geral da Bracell Bahia, Guilherme Araújo, diz que a empresa tem investido em projetos de melhoria com impacto em mão de obra, meio ambiente e segurança na ordem de R$ 15 milhões. “O volume de investimento se mantém regular ao longo dos anos”, acrescenta. Este ano, a empresa fez um incremento de R$ 13 milhões na ampliação da produção de mudas de eucalipto no viveiro da Fazenda Salgado, em Inhambupe, no Litoral Norte. Com isso, a geração de mudas saltará dos atuais 4 milhões para 15 milhões, que devem atender às unidades da organização na Bahia e em São Paulo.

Luz no fim do túnel

Após um ano de pandemia e passado o momento inicial de adaptações, o mercado publicitário baiano começa a enxergar o futuro com mais otimismo, é o que aponta a terceira edição da pesquisa VANPro (Visão de Ambiente de Negócios em Agências de Propaganda), feita em março de 2021. A pesquisa é realizada pela Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), em parceria com o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia).

Na sondagem, 33,33% das agências participantes responderam que consideram as perspectivas de futuro boas, a mesma porcentagem considera como estável e 14,81% têm uma expectativa muito boa. Quanto ao tempo de recuperação do faturamento, a maioria (40,74%) acredita que o retorno aconteça entre um e dois anos, 29,63%, mencionou entre seis meses e um ano, já 14,81% responderam que não tiveram queda de receita.



Convênio

A Fecomércio-BA e o Sebrae vão investir mais de R$ 3 milhões em parcerias para fomentar o desenvolvimento do Comércio, empreendedorismo e fortalecer, principalmente, os pequenos negócios do setor terciário na Bahia. O presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade, que também preside o Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia, destacou a parceria duradoura entre as instituições.

“Hoje, celebramos cinco convênios, fruto de um trabalho cuidadoso de nossas equipes. Agora, precisamos dar a velocidade necessária para levar as soluções que os nossos empresários necessitam nesse momento”, destacou.

O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, lembrou que a maioria dos pequenos negócios está no setor de comércio e serviços.

“A pandemia nos obrigou a uma série de ações, mas, mesmo antes, já éramos exigidos a termos um olhar mais à frente. Estou seguro que estamos apenas começando esse novo tempo, buscando sempre o melhor para os pequenos negócios”, disse.

Nova loja

A TIM inaugurou no último domingo (09) mais uma loja parceira em Salvador, no Shopping Bela Vista. Sob a direção do Grupo Facell, que acaba de assumir a operação de nove lojas no estado, a unidade abre com todos os protocolos de segurança. O grupo Facell é responsável pela operação de 11 lojas no Nordeste, espalhadas pela Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.