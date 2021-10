Atlantic Nickel supera produção de 2020

Haja níquel

No último dia 22, a Atlantic Nickel realizou o maior embarque de concentrado de níquel deste ano, enviando uma carga de pouco mais de 11 mil toneladas do produto para o continente europeu. Com a operação, a produção da empresa em Itagibá, na Bahia, ultrapassou as 80 mil toneladas e já superou o que foi registrado no ano de 2020. Ao mesmo tempo em que se consolida como propulsora da transição energética em escala mundial, com o uso do níquel na fabricação de baterias para veículos elétricos, a atividade da Atlantic Nickel representa um vetor de desenvolvimento socioeconômico paras as comunidades de Itagibá e Ipiaú. São mais de duas mil pessoas empregadas na Mina Santa Rita, além de 16 mil vagas indiretas. Entre 2018 e 2020, o negócio injetou R$ 151 milhões na economia local. Além disso, até agosto, a empresa pagou R$ 16,4 milhões em CFEM, os royalties da mineração.

Retomada

A ACEC – Associação Comercial e Empresarial de Cairu, no Baixo Sul da Bahia, está apostando em um evento gastronômico para reativar a movimentação de destinos como Morro de São Paulo e Boipeba no pós-pandemia. O evento, entre 15 a 31 de outubro, deve injetar R$ 50 milhões no comércio local, sobretudo nas áreas de alimentação e hospedagem. Com a adesão de 34 restaurantes que farão cardápio exclusivo, a previsão de aumento nas vendas é de pelo menos 20% a mais em comparação com o mesmo período do ano antes da pandemia. Em 2019, só Morro de SP recebeu em média 200 mil pessoas, segundo dados da Secretaria de Turismo da Bahia.

Mês das crianças

O Salvador Shopping está apostando numa promoção para turbinar as vendas em outubro. Para celebrar o Mês das Crianças, vai presentear o cliente que comprar a partir de R$400, de 1° a 12 de outubro, com um polvo de pelúcia exclusivo. A expectativa é crescer 5% em outubro com relação ao mesmo mês em 2019. Um levantamento da Fecomércio-Ba aponta a expectativa de uma queda de 4,7% nas compras dos produtos tipicamente comprados para presentear os pequenos. O jeito é investir mesmo em promoções...

Energia

Com a alta dos preços e as empresas em busca de alternativas, a Engie está apostando na oferta da solução E-conomiza, que facilita a migração de pequenas e médias empresas ao mercado livre de energia. A migração é permitida para empresas que gastam mais de R$ 55 mil com energia por mês. As estimativas do setor são uma economia de R$ 12 bilhões por ano se 80 milhões de unidades consumidores fizessem a migração. Maior comercializadora de energia do país, a Engie destina praticamente 60% da produção nacional para o mercado livre.

Além do sorteio

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) está trabalhando para mudar a imagem do setor no Brasil, muito associada aos sorteios, ou aos títulos que são praticamente “empurrados” junto com algum serviço bancário. “É uma maneira muito simples de criar uma poupança”, acredita Marcelo Farinha, presidente da Fenacap.