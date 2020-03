Atletas do Bahia viajam usando máscaras em medida contra o coronavírus

Gregore viajou usando a máscara de proteção (Foto: Reprodução)

O mundo está em alerta contra o novo coronavírus, e o futebol não foge à regra. Nesta sexta-feira (13) o Bahia embarcou para Natal, onde enfrentará o América-RN no sábado (14), pela Copa do Nordeste, e distribuiu kits com máscaras e álcool gel para seus jogadores, comissão técnica e funcionários que compõem a delegação.

No aeroporto, foi possível ver os jogadores utilizando a máscara. O tricolor também emitiu uma nota relatando uma série de medidas contra o Covid-19.

"É sempre bom se cuidar. Todo mundo que liga a TV sabe da pandemia. É bom se cuidar e prestar atenção nessa questão de higiene para não acontecer nada com ninguém", disse o zagueiro Juninho.

Segundo o Bahia, todos os consultórios do clube foram abastecidos com álcool gel e a mesma medida foi tomada em outros pontos do centro de treinamento Evaristo de Macedo. As áreas comuns, como academia e salão de jogos, estão com janelas abertas e informativos foram espalhados em murais. Ainda em nota, o clube informou que outras ações serão tomadas e anunciadas posteriormente.

Sobre a partida, Juninho afirmou que está ciente de que o time tem a possibilidade de assumir a liderança do Grupo A, mas o grupo quer chegar tranquilo à capital potiguar. "Vamos fazer o jogo que a gente vem fazendo para conseguir os três pontos e, se tudo der certo, conseguir a primeira colocação do grupo", falou o zagueiro.

O Bahia é o terceiro colocado do Grupo A, com 11 pontos, atrás do Fortaleza, que empata em pontos e leva vantagem no número de cartões vermelhos recebidos, e do líder Botafogo-PB, com 12. Os quatro primeiros colocados avançam às quartas de final da Copa do Nordeste.

Autor de um gol no Nordestão, Juninho terá a companhia de Wanderson pela segunda partida consecutiva na zaga do tricolor. Lucas Fonseca segue lesionado e não viajou com a delegação. Por causa disso, Ignácio, do time de transição, vai para o banco de reservas do principal.