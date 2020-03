Atletas do Vitória valorizam empate com ABC diante do contexto

Talvez por conta das circunstâncias em que o jogo acabou – tendo o Vitória um homem a menos e sendo pressionado pelo ABC –, os jogadores do rubro-negro mostraram um discurso em comum na saída de campo: o ponto conquistado em Natal foi precioso.

O rubro-negro empatou em 1x1 com o ABC neste domingo (8), na Arena das Dunas, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão abriu o placar aos 14 minutos, sofreu o empate e caiu de ritmo na etapa final. Ainda teve Vico expulso, aos 37.

“A gente veio para buscar os três pontos, como fazemos em todas as partidas. Foi um jogo muito aberto, tanto a gente criou como o ABC também. Vi que quando a gente perdeu um jogador, a empolgação deles, claro, aumentou e a gente teve muitas dificuldades”, opinou o goleiro Ronaldo, que fez boas defesas na etapa final.

“Mas é aquilo: se não dá para ganhar, melhor então que não perca. Acho que esse empate sai como um bom resultado para a gente, por conta das circunstâncias”, completou o camisa 1 em entrevista à Rádio Metrópole.

Outro detalhe é que o time principal do Vitória, comandado por Geninho, segue invicto na temporada. São três vitórias e quatro empates entre Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

O próximo compromisso do rubro-negro é justamente pela Copa do Brasil, diante do Ceará, na quinta-feira (12), em Fortaleza. O duelo de ida pela terceira fase começa às 19h15, no Castelão.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DE ABC 1X1 VITÓRIA:

O zagueiro João Victor falou da invencibilidade mantida pelo Vitória: “É um fruto do nosso trabalho, do trabalho do Geninho, também, no dia a dia. Conseguimos sair com um ponto importante daqui. Não era o que a gente queria no início, mas graças a Deus saímos com ele”.

“É bom, também, conquistar um ponto fora de casa. Então agora é pensar no jogo da Copa do Brasil, que está vindo nessa semana, e será muito importante para nós, também”, completou o defensor à Rádio Metrópole.

O rubro-negro só volta a jogar pela Copa do Nordeste no domingo (15), no Barradão. O adversário será o River, às 15h30, pela 7ª rodada.