Atlético-GO x Bahia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Na luta para seguir fora da zona de rebaixamento, o Bahia viajou para Goiânia, onde enfrenta o Atlético-GO nesta segunda-feira (29), pela 35ª rodada da Série A. O tricolor está em 16º lugar, com 40 pontos, uma casa e um ponto abaixo do adversário. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

A transmissão de Atlético-GO e Bahia será através do canal Premiere. Depois do confronto, você confere todas as informações no Correio24horas.

Horário

A bola rola às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Pedro Henrique e Arthur Henrique (Igor Cariús); Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto (Brian Montenegro) e Janderson. Técnico: Marcelo Cabo

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick, Mugni e Rodriguinho (Daniel); Rossi (Juninho Capixaba), Gilberto e Raí Nascimento. Técnico: Guto Ferreira.

Arbitragem

Ramon Abatti Abel, Kleber Lúcio Gil e Alez dos Santos (trio de Santa Catarina). Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)