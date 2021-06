O ato “500 velas para Meio Milhão de vidas” ocorreu na manhã deste domingo (20), Colina Sagrada, em frente à Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador. A manifestação aconteceu entre as 09h e 16h.

A iniciativa é organizada por instituições inter-religiosas que integram a campanha 'Silêncio Pela Dor' e o coletivo 'Respira Brasil'.