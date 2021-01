Ato na Lagoa do Abaeté marca Dia de Combate à Intolerância Religiosa

Flores, milho branco, e músicas para saudar Iansã. Foi assim o ato simbólico no Parque do Abaeté para marcar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, nesta quinta-feira (21). A atividade aconteceu em frente ao busto da yalorixá Gildásia dos Santos, a Mãe Gilda, que morreu em 2000 após ser vítima de intolerância religiosa: ataques de ódio e agressões verbais e físicas por integrantes da Assembleia de Deus dentro de seu próprio terreiro, em Itapuã.

Além disso, um ano antes de sua morte, Mãe Gilda teve sua imagem utilizada no jornal Folha Universal, vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), com a manchete “Macumbeiros charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes”. A yalorixá se tornou símbolo de resistência e afirmação das religiões de matriz africana, inspirando a criação da data.

"Tudo isso foi fruto da minha persistência. Somos seis filhos, mas apenas eu acreditou nessa luta. Deixei a minha vida de lado para lutar contra a intolerância religiosa", disse Mãe Jaciara, que é filha de Mãe Gilda e que herdou o legado da yalorixá.

"Essa data é um marco não só de Mãe Gilda, mas de todo o povo que foi arrancado da África, principalmente as mulheres de candomblé que são invisibilizadas por causa dessa intolerância", completou.

O evento foi realizado pelo terreiro Ilê Axé Abassá de Ogum, com a presença de cerca de 50 pessoas.

Dados do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela apontam que em 2020 foram registrados 29 crimes de ódio religioso, totalizando 232 denúncias desde a implantação do serviço, em 2013.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

*com supervisão da subchefe de reportagem Monique Lobo