Ato pró-Bolsonaro acontece no Farol da Barra e em várias cidades neste domingo

Manifestações a favor de medidas do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro (PSL), estão marcadas para tomar as ruas do País neste domingo (26). Em Salvador, a manifestação acontecerá no Farol da Barra, local que ficou conhecido como um reduto bolsonarista durante as Eleições de 2018.

(Foto: Tailane Muniz/ CORREIO)

Mais de 350 cidades pelo Brasil realizarão manifestações em apoio ao governo federal. Entre as pautas defendidas pelos manifestantes está a aprovação da Reforma da Previdência, a aprovação da Medida Provisória 870, que pauta uma Reforma da Administrativa; a aprovação do Pacote Anticrime e a permanência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) com ministro Sérgio Moro.

Em Recife, o grupo tem encontro marcado na Avenida Boa Viagem. Organizadores da manifestação acreditam que o evento será um dos maiores já promovidos no Estado. Movimentos de direita como o Liberta Pernambuco, Endireita Pernambuco e Direita Pernambuco estão à frente da mobilização.

Boa parte da articulação se deu via redes sociais. No Twitter, ao menos 12 contas ligadas à rede bolsonarista usaram a hashtag #dia26nasruas para convocar simpatizantes do presidente à manifestação. O texto disparado por Bolsonaro no WhatsApp no último dia 17 é visto por esses apoiadores como sinal de motivação para a realização dos atos.

A iniciativa é uma resposta às manifestações contra o governo na última quarta-feira, 15. O movimento, porém, não tem a adesão dos principais grupos que lideraram os atos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff: Vem Pra Rua, NasRuas e MBL.