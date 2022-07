Ator anuncia divórcio após descobrir que bebê da ex-esposa não é seu

O ator Steve Burton, de 52 anos, oficializou o divórcio do casamento de 23 anos com Sheree Gustin. Conhecido pela série "General Hospital", ele publicou nas redes sociais um desabafo afirmando que a ex está grávida de um bebê que não é seu.

De acordo com o site TMZ, o ator alegou na Justiça dos EUA diferenças irreconciliáveis como motivo para o divórcio com Sheree.

Sheree, que também é atriz, conheceu Steve nos bastidores de "General Hospital" e tiveram três filhos: Makena, 18, Jack, 16, e Brooklyn, 7. Agora, o ator busca a custódia legal do trio.

"Eu queria esclarecer uma coisa. Sheree e eu estamos separados. Ela anunciou recentemente que está esperando seu quarto filho. O bebê não é meu. Ainda estamos criando três lindos filhos. Gostaríamos de privacidade nesse momento. Muito amor, Steve", escreveu ele ao anunciar, em maio, que não estavam mais juntos.