Ator de 'Ó Paí, Ó' registra Boletim de Ocorrência após agressão na Feira de São Joaquim

Após ter sido agredido no domingo (13) na Feira de São Joaquim, no bairro da Calçada, o ator baiano Lyu Arisson, de 55 anos, conhecido pelo papel da travesti Yolanda na filme Ó Paí, Ó, registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, nesta segunda-feira (14), para que o crime seja investigado.

"Já registrei o boletim, agora estou esperando quarta-feira (16), quando vou ter que voltar na delegacia. Hoje não tinha delegado trabalhando, é ponto facultativo por conta do feriado", disse o ator.

Lyu Arisson contou que voltou no local onde ocorreu o crime para pegar fotos das câmeras de segurança para que os policiais consigam ter acesso ao registro da agressão. "Entrei em contato com meu advogado e já fiz o exame de corpo de delito. Também já tenho o nome do agressor. Vou entregar tudo para a polícia e espero que a justiça seja feita", afirmou.

O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil, mas a corporação não respondeu até o fechamento desta reportagem.

O artista gravou um vídeo, no domingo, e publicou em suas redes sociais para mostrar os ferimentos. Nas imagens, ele aparece sangrando.

Lyu teve o lábio inferior cortado e disse que perdeu dentes. Segundo o ator, ele tentou acessar o local de carro pra buscar compras e foi impedido por um segurança, que o agrediu com uma coronhada.